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Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
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Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр 

Авторамблер 6 часов назад
Лишь недавно мы писали про серию аварий с участием фур и общественный резонанс, который они вызывают. Люди боятся грузовиков на дороге, поскольку считают, что за рулем сидят неквалифицированные водители, которые представляют опасность для всех участников дорожного движения.
Этот ролик — очередной пример того, что под каждой фобией есть основания. Водитель КамАЗа потерял бдительность и прозевал поворот, едва не въехав в отбойник. Однако, пытаясь исправить ситуацию, он лишь сделал хуже — резко крутанув руль, шофер еще больше дестабилизировал грузовик и тот перевернулся.
К счастью, никто, кроме самого водителя, не пострадал — движение было не слишком плотным.
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