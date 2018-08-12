Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр

Лишь недавно мы писали про серию аварий с участием фур и общественный резонанс, который они вызывают. Люди боятся грузовиков на дороге, поскольку считают, что за рулем сидят неквалифицированные водители, которые представляют опасность для всех участников дорожного движения.

Этот ролик — очередной пример того, что под каждой фобией есть основания. Водитель КамАЗа потерял бдительность и прозевал поворот, едва не въехав в отбойник. Однако, пытаясь исправить ситуацию, он лишь сделал хуже — резко крутанув руль, шофер еще больше дестабилизировал грузовик и тот перевернулся.

К счастью, никто, кроме самого водителя, не пострадал — движение было не слишком плотным.