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На стройке в Академическом из-за обрыва троса погиб строитель
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На стройке в Академическом из-за обрыва троса погиб строитель 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В пятницу, 10 августа, на стройке в Академическом погиб рабочий. У люльки, где он находился, оборвался трос, и 33-летний мужчина упал с высоты 10-го этажа. Всё произошло примерно в час дня.
— На строительном объекте жилого комплекса «Сахаров», расположенном по адресу проспект Сахарова, 39 (блок 7), при работах по обшивке стен здания композитными материалами на высоте 10-го этажа произошёл обрыв троса строительной люльки. В результате падения с высоты находившийся в люльке рабочий 1985 года рождения погиб на месте, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По предварительным данным, погибший был работником субподрядной организации «ГарантСтрой-Екатеринбург», а в Свердловскую область он приехал три дня назад с Алтайского края.
Прокуратура проверит, соблюдалась ли при проведении строительных работ техника безопасности.
Недавно во время строительства высотки в Заречном рабочий сорвался с 9-го этажа, но остался жив.
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