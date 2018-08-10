Две немецкие легкоатлетки попали в ДТП и не смогут завершить выступление на ЧЕ в семиборье

БЕРЛИН, 10 августа. / ТАСС /. Немецкие семиборки Луиза Грауфогель и Марайке Арндт попали в ДТП в Берлине, легкоатлетки доставлены в городскую больницу для обследования. Об этом сообщает немецкий телеканал Sport1.

"Две спортсменки пострадали в дорожно-транспортном происшествии на пути в отель. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Согласно сведениям медицинского персонала немецкой федерации легкой атлетики, спортсменки не получили серьезных травм", — заявил глава федерации Идрисс Гоншинска.

Таким образом, Грауфогель и Арндт не смогут выйти на старт последней дисциплины семиборья — бега на 800 м. После шести видов Грауфогель занимает седьмое место, Арндт — 12-е.

Соревнования по семиборью завершатся в пятницу. Арндт должна была бежать во втором забеге (21:28 мск), Грауфогель — в третьем (21:36 мск). Чемпионат Европы завершится в воскресенье.