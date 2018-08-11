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От Ярмольника потребовали 800 тысяч
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ФСО потребовала от Ярмольника 800 тысяч рублей 

Lenta.ru 6 часов назад
Федеральная служба охраны (ФСО) России обратилась в суд с заявлением о возмещении ущерба от ДТП на актера Леонида Ярмольника. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя Хамовнического суда столицы.
Спецслужба просит взыскать с него более 800 тысяч рублей за поврежденный в результате аварии автомобиль.
Согласно исковому заявлению, инцидент произошел 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте.
«По вине актера пострадали четыре автомобиля, и среди них оказался Mercedes ФСО. Машина была отремонтирована в специализированной организации, страховая компания выплатила сумму, покрывающую часть ремонта, оставшуюся часть фактически понесенных затрат они просят взыскать с виновника ДТП», — пояснили в суде.
Ярмольник подтвердил наличие исковых претензий к нему: «Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск. Просто я хочу разобраться, почему новые претензии возникли почти спустя два года после ДТП. Чем они занимались эти два года».
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