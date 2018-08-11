Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей

Пятеро детей и один взрослый погибли в ДТП на Украине

В Запорожской области в страшном ДТП погибло шесть человек, в том числе пятеро детей. Неисправный грузовик с запчастями для АЭС вылетел из-за поворота на встречную полосу и буквально смял переполненный микроавтобус, ехавший с курорта. За последнее время это далеко не первое масштабное ДТП с участием пассажирского транспорта на Украине. Ранее в МВД страны обещали предпринять срочные меры для усиления безопасности на дорогах.

Очередная трагическая авария на дорогах Украины произошла в пятницу на 27-м километре трассы Харьков — Симферополь. Грузовик «КамАЗ» на большой скорости снес в кювет микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились около двух десятков человек.

Микроавтобус двигался из курортного города Кирилловка в сторону Запорожья. От сильного удара грузовик вылетел с дороги в кювет, а микроавтобус перевернулся. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ рулевого управления грузовика.

Позже в сети появилось видео момента столкновения. На кадрах видно, что из-за поворота неожиданно появляется грузовик, который боком вылетает на встречную полосу, где буквально сносит микроавтобус в кювет. Водитель Mercedes как-то среагировать на внезапный занос не успел.

Очевидец аварии, который ехал позади Mercedes рассказал местным СМИ об обстоятельствах происшествия.

«Этот Sprinter ехал впереди меня. Уже был виден знак «Каменское» и спуск с легким поворотом влево, все машины в том числе и маршрутка, которая ехала впереди, сбросили скорость и катились. «КамАЗ» ехал по встречке, ему нужно было идти немного вправо, но получилось, что он пошел по прямой и зацепил маршрутку в ее левый бок», — рассказал он.

В результате ДТП погибли на месте четверо детей и один взрослый, один ребенок умер по дороге в больницу. Еще 15 человек пострадали, двое из которых в больницу отвезли очевидцы событий, поэтому их не посчитали не сразу.

Как рассказали местным СМИ в Запорожской областной клинической больнице (ЗОКБ), в учреждение поступило 8 человек, из которых 7 взрослых и один ребенок 2011 года рождения.

«Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии, была остановка сердца, сейчас ради его спасения совместно работают бригады врачей анестезиологов и реаниматологов областной клинической больницы Запорожья и детской областной больницы», — сообщили медики.

Других пострадавших доставили в Васильевскую районную больницу. Двое пациентов находятся в реанимации, остальные — в отделениях хирургии, нейрохирургии и травматологии.

Позже выяснилось, что за рулем грузовика находился 31-летний житель Краматорска (Донецкая область). Известно, что грузовик перевозил запчасти из Краматорска на Запорожскую АЭС.

«Принято решение о задержании его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 «нарушение правил безопасности дорожного движения». В случае, если водителя грузовика признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Отмечается, что у водителя микроавтобуса, который осуществлял нерегулярные перевозки пассажиров, были все документы, необходимые для перевозки людей.

В Житомирской области 20 июля примерно в 10.45 на 127-м километре трассы Киев-Чоп в районе села Глубочица микроавтобус Mercedes Sprinter междугородного сообщения, следующий по маршруту Киев — Ровно на большой скорости врезался в стоявший на обочине грузовик.

В переполненном микроавтобусе находились водитель и 19 пассажиров, десять из них погибли. Среди жертв оказался водитель, шестилетний мальчик, гражданин Грузии и двое граждан России: десятилетняя девочка и 34-летняя женщина. Десять человек, в том числе десятилетний мальчик из России и 11-летняя девочка из Украины, получили серьезные травмы.

В тот же день случилась и еще одно похожее ДТП. На 289-м километре трассы Киев — Одесса микроавтобус, следовавший из Одессы в Гомель, протаранил стоявшую из-за неисправности на правой стороне проезжей части тяжелую фуру. От сильнейшего удара пять человек, включая водителя микроавтобуса, погибли, еще 12 получили различные травмы. Все погибшие и раненые оказались гражданами Белоруссии.