Учитель года: водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра

Некоторым людям категорически противопоказано иметь водительские права. Как, например, этому мужчине из Красноярска.

Камера мобильного телефона запечатлела, как водитель Lexus "учит" автолюбителя на Николаевском мосту. За рулем Mazda сидит пенсионер, который при въезде на мост совершил неудачный маневр: объехал препятствие и немного оттеснил Lexus. В результате обидчивый водитель начал теснить пожилого мужчину, не давая ему проехать.

Смотреть на это неприятно: пенсионер явно не хочет конфликта и пытается перестроиться в другой ряд, чтобы уйти от неадекватного водителя. Но тот настойчив. В результате жертве приходится уехать на съезд, однако и Lexus в последний момент решает уехать туда же. В итоге ситуацию разрешает пробка на дороге: дальше "учить" уже не получится.