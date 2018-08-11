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Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
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Испанец снял на видео смерть своей жены 

Инфо 24 12 часов назад
В горах Испании мужчина вышел из своей машины, чтобы сделать несколько фотографий. Он не поставил автомобиль на ручной тормоз, машина поехала по склону и рухнула с обрыва в реку.
Внедорожник Rover Discovery скатился с отвесного склона в водохранилище, автомобиль несколько раз перевернулся перед падением. Находившаяся за рулем женщина погибла.
Мужчину арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве. По его словам, он был уверен, что жена успела выпрыгнуть из салона до того, как автомобиль упал со скалы. Полиция также проверит исправность тормозов в машине.
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