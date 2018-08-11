Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены

Испанец снял на видео смерть своей жены

В горах Испании мужчина вышел из своей машины, чтобы сделать несколько фотографий. Он не поставил автомобиль на ручной тормоз, машина поехала по склону и рухнула с обрыва в реку.

Внедорожник Rover Discovery скатился с отвесного склона в водохранилище, автомобиль несколько раз перевернулся перед падением. Находившаяся за рулем женщина погибла.

Мужчину арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве. По его словам, он был уверен, что жена успела выпрыгнуть из салона до того, как автомобиль упал со скалы. Полиция также проверит исправность тормозов в машине.