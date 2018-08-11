Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию

Всем знакома подобная ситуация: ты стоишь на поворот под зеленый свет, в то время как навстречу едет бесконечный поток машин, которые надо пропустить. И вот уже зеленый сигнал начал мигать, а машины все едут, а ты в ужасе, что нужно будет ждать еще несколько минут.

Герой этого ролика сломал систему и решил не ждать, а поехать. Но вместо того, чтобы технично поймать момент и проскользнуть между машин, он поехал напролом, будто бы и нет никого, кого нужно пропустить.

В результате его маневр спровоцировал массовую аварию: как минимум три машины ощутимо пострадали в ДТП. Теперь, вместо того, чтобы сэкономить время, водитель проведет несколько часов, оформляя аварию.