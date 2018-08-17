СКР возбудил новые уголовные дела против украинских силовиков

Следственный комитет РФ возбудил очередные уголовные дела в отношении украинских военнослужащих по факту артиллерийских обстрелов мирных жителей в Донбассе.

По сведениям СК, 5 августа 2018 года украинские силовики прицельно обстреляли из артиллерийских орудий, имеющих высокие поражающие свойства, гражданские объекты в Горловке, в результате чего осколками ранило местного жителя.

Другой эпизод имел место 14 августа 2018, когда представители ВСУ и Нацгвардии Украины обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в селе Коминтерново Волновахского района, в результате чего ранения получила местная жительница.

«По данным фактам Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Ранее «СП» сообщала, что Генеральная прокуратура Луганской народной республики официально вызвала на допрос шесть украинских силовиков, подозреваемых в причастности к обстрелам Первомайска и Калиново в декабре 2017 года.

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