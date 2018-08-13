«Все думали, что убили»: МВД открестилось от избиения подростка

Жителей Нижнекамска шокированы историей с наездом несовершеннолетнего байкера на сотрудника ГИБДД . По словам очевидцев, после ДТП коллеги полицейского кинулись в погоню за нарушителем и, настигнув его, якобы избили так, что подросток потерял сознание. Между тем, местные силовики даже информацию о самом ДТП полностью отрицают. В МВД Татарстана на просьбу прокомментировать инцидент заявили, что «информации о происшествии нет» и бросили трубку.

Сообщение о ДТП под Нижнекамском появилось в соцсетях в воскресенье вечером. В нем утверждалось, что в районе базы отдыха «Дубки» мотоциклист, которому, как утверждают очевидцы, на вид было лет 16, якобы сбил сотрудника ГИБДД, а затем скрылся с места происшествия. Пользователи сети сообщали, что инспектор выжил. Позже в соцсетях появилось продолжение истории. Как оказалось, после ДТП, коллеги сбитого полицейского якобы кинулись в погоню за нарушителем. В итоге байкера поймали на конечной остановке 121-го автобуса «Четвертый массив».

«Эти сотрудники ДПС догнали его на конечной 121 и на глазах всей остановки избили так, что он лежал без сознания. Все думали, что убили. У сотрудника раны на локтях и коленях. Но я что-то не слышала, что можно догнать и убить преступника на месте», — написала Светлана Иванова.

Детали инцидента приводили в комментариях и другие очевидцы.

«Видел, как реанимация приехала гаишнику локоть перебинтовать. Пацана уже не было. Но сотрудники ГИБДД улыбались и ходили довольные», — написал Руслан Ибрагимов.

При этом на недоумевающие вопросы пользователей, не ошибся ли Ибрагимов, действительно ли сотруднику ГИБДД понадобилась реанимация, чтобы перебинтовать локоть, он написал: «что видел, то и говорю».

Другой пользователь был крайне возмущен преследованием мотоциклиста на большой скорости.

«Видел я, как они догоняли. В районе 100 км/ч по этим переулочкам носились, а там, между прочим, дети маленькие гуляют! О чем думают вообще, это сколько судеб можно сломать?», — написал Дмитрий Шадрин.

При этом в отделе информации и пропаганды ГИБДД Татарстана «Газете.Ru» сообщили, что никаких ДТП с мотоциклистом в воскресенье, 12 августа под Нижнекамском зарегистрировано не было. По просьбе «Газеты.Ru» собеседник связался с начальником ГИБДД Нижнекамска, однако тот лишь подтвердил, что информация фейковая и такого происшествия не было.

В свою очередь начальник пресс-службы МВД России по Республике Татарстан Ирина Нижельская на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том был ли все-таки совершен наезд на полицейского, ответила: «у меня нет такой информации», после чего бросила трубку. При повторном звонке у Нижельской оказался выключен телефон.

Пользователи соцсетей продолжали обсуждать происшествие, разделившись на два лагеря. Кто-то утверждал, что инспекторы поступили правильно, догнав и наказав нарушителя. По словам пользователя, если бы инспекторы не поймали бы лихача, он бы мог сбить пешеходов.

Другие пользователи утверждали, что наказание для мотоциклиста должен прежде всего определять суд, а не сотрудники ДПС.

«В правовом государстве наказание определяет суд. А у нас сразу на месте и наказали, это самосуд и точно подрывает авторитет полиции», — написал один из пользователей.

Также один из комментаторов заявил, что гнаться за подростком, а впоследствии еще и избивать его — неправильно.

«Полиция сама создала опасную ситуацию устроив погоню в месте, где много дачников и детей. Причём погоню за 16-летним пацаном, который ничего не украл и никого не убил. Да, случайно задел полицейского (судя всего лишь по царапинам на локтях). Это было случайно, естественно, часть вины в этом на самом полицейском, которые регулярно опасно выскакивают на проезжую часть. Наказывать парня надо, но по закону, а не по беспределу», — утверждает пользователь в сети.

«Пара здоровых и озлобленных полицейских вполне могла оставить подростка, а может и оставила, инвалидом на всю жизнь. Подросток должен был понести наказание, возможно хотя бы и условный, но срок, чтобы это послужило уроком. Но никто не должен подвергаться избиению и беззаконию со стороны служителей закона», — написал другой пользователь соцсети.

Однако многие пользователи удивлялись произошедшему. Раз так много было свидетелей, почему они не помешали избиению мотоциклиста. Некоторые настаивали на том, что это лишь «вброс информации»: фотографий или видео происшествия так и не появилось.