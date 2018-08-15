Три российских альпиниста, пострадавших в горах Таджикистана, выписаны из больницы

Три российских альпиниста, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане, выписаны из медицинского учреждения. Об этом заявил во вторник советник-посланник посольства России в Душанбе Шамиль Шамсутдинов, передает ФАН.

"Трех российских альпинистов после осмотра и оказания первой помощи — у них были легкие травмы — отпустили накануне вечером", — сообщил он.

Шамсутдинов добавил, что в настоящее время они находятся в одном из отелей в столице республики.

По его словам, в реанимации находится один пострадавший альпинист. Известно, что под присмотром медиков остаются еще двое россиян с травмами средней тяжести.

Дипломат уточнил, что все скалолазы были застрахованы, поэтому их транспортировкой займутся страховые фирмы.

Напомним, вертолет Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа в прошедшее воскресенье совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Спортсмены возвращались в базовый лагерь после покорения пика Исмоили Сомони. В результате происшествия погибли трое альпинистов из России и два пилота.