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Три российских альпиниста, пострадавших в горах Таджикистана, выписаны из больницы
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Три российских альпиниста, пострадавших в горах Таджикистана, выписаны из больницы 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Три российских альпиниста, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане, выписаны из медицинского учреждения. Об этом заявил во вторник советник-посланник посольства России в Душанбе Шамиль Шамсутдинов, передает ФАН.
"Трех российских альпинистов после осмотра и оказания первой помощи — у них были легкие травмы — отпустили накануне вечером", — сообщил он.
Шамсутдинов добавил, что в настоящее время они находятся в одном из отелей в столице республики.
По его словам, в реанимации находится один пострадавший альпинист. Известно, что под присмотром медиков остаются еще двое россиян с травмами средней тяжести.
Дипломат уточнил, что все скалолазы были застрахованы, поэтому их транспортировкой займутся страховые фирмы.
Напомним, вертолет Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа в прошедшее воскресенье совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Спортсмены возвращались в базовый лагерь после покорения пика Исмоили Сомони. В результате происшествия погибли трое альпинистов из России и два пилота.
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