В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в Таджикистане альпинистов

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика. Во вторник в посольстве РФ сообщили, что три российских альпиниста были выписаны из больницы.

"Состояние здоровья всех семи российских альпинистов, пострадавших 12 августа при жесткой посадке вертолета в горах Восточного Памира, пока не говорит о том, что они готовы к выписке и перелету на родину", — сказал Жуков.

По его словам, все семеро получили тяжелые травмы и говорить о быстрых изменениях очень трудно. «Для их реабилитации еще нужно время, хотя динамика положительная, и говорить о вылете домой пока не приходится», — сказал дипломат.

Он отметил, что посещает медцентр «Истиклол» в Душанбе по три раза в день, чтобы вести мониторинг состояния пострадавших и находящихся там на госпитализации российских альпинистов, а также для организации встречи с их родственниками.

Ранее заведующий реанимационным отделение этого медцентра Назар Акакуллаев сообщил СМИ, что все семь российских альпинистов находятся в стабильном состоянии и 15 августа будут готовы к перелету из Душанбе на родину.