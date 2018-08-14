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В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в Таджикистане альпинистов
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В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в Таджикистане альпинистов 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 14 авг— РИА Новости, Лидия Исамова. Состояние здоровья семи российских альпинистов, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана и находящихся в больнице, пока не сильно изменилось, сообщил РИА Новости руководитель консульского отдела посольства РФ в Душанбе Олег Жуков.
Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика. Во вторник в посольстве РФ сообщили, что три российских альпиниста были выписаны из больницы.
"Состояние здоровья всех семи российских альпинистов, пострадавших 12 августа при жесткой посадке вертолета в горах Восточного Памира, пока не говорит о том, что они готовы к выписке и перелету на родину", — сказал Жуков.
По его словам, все семеро получили тяжелые травмы и говорить о быстрых изменениях очень трудно. «Для их реабилитации еще нужно время, хотя динамика положительная, и говорить о вылете домой пока не приходится», — сказал дипломат.
Он отметил, что посещает медцентр «Истиклол» в Душанбе по три раза в день, чтобы вести мониторинг состояния пострадавших и находящихся там на госпитализации российских альпинистов, а также для организации встречи с их родственниками.
Ранее заведующий реанимационным отделение этого медцентра Назар Акакуллаев сообщил СМИ, что все семь российских альпинистов находятся в стабильном состоянии и 15 августа будут готовы к перелету из Душанбе на родину.
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