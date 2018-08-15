Разгул криминала: в Киеве два человека получили огнестрельные ранения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть поступило сообщение со службы 103 о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин: у одного — касательное ранение в левое бедро, у другого — в ноги и живот", — говорится в сообщении.

В данный момент решается вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства.

Утром в Киеве произошла стрельба. Возле одного из столичных рынков произошла драка, которая впоследствии переросла в пальбу из неустановленного оружия.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили троих мужчин со следами побоев.

Подробности инцидента выясняются.