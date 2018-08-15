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Разгул криминала: в Киеве два человека получили огнестрельные ранения
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Разгул криминала: в Киеве два человека получили огнестрельные ранения 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"В дежурную часть поступило сообщение со службы 103 о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин: у одного — касательное ранение в левое бедро, у другого — в ноги и живот", — говорится в сообщении.
В данный момент решается вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства.
Утром в Киеве произошла стрельба. Возле одного из столичных рынков произошла драка, которая впоследствии переросла в пальбу из неустановленного оружия.
Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили троих мужчин со следами побоев.
Подробности инцидента выясняются.
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