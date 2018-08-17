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Новые платформы откроются 18 августа на трех остановочных пунктах Белорусского направления МЖД
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Новые платформы откроются 18 августа на трех остановочных пунктах Белорусского направления МЖД 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Новые платформы откроются 18 августа 2018 г. на трех остановочных пунктах Белорусского направления — «Баковка», «Сетунь» и «Немчиновка», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«18 августа для пассажиров станут доступны новые платформы на остановочных пунктах «Баковка», «Сетунь» и «Немчиновка» Белорусского направления МЖД, построенные в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по организации ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово и Москва-Усово», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые платформы оборудованы навесами для защиты от осадков, современной системой освещения, скамейками. Для того, чтобы пассажиры смогли в условиях комфорта и безопасности перейти железную дорогу и выйти на городскую территорию, одновременно с платформами на «Баковке» и в «Немчиновке» откроются пешеходные тоннели. До этого на «Баковке» для перехода через железную дорогу имелся только пешеходный мост, а на «Немчиновке» — наземный пешеходный переход.
«Через неделю пешеходный тоннель откроется на остановочном пункте «Рабочий поселок». Он будет одним из самых протяженных, его длина составит 60 м. Это связано с тем, что над тоннелем располагаются дополнительные пути, а также проходит Усовская ветка. Две новые платформы — №1 (из Москвы) и №3 (Усовского направления), открытые частично, будут достроены после введения в эксплуатацию тоннеля и разборки пешеходного моста», — указано в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что на «Сетуни» пешеходный тоннель для транзитного прохода пассажиров был открыт в начале года.
«3 сентября 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию третий главный путь на участке Москва-Одинцово Белорусского направления МЖД, что позволит запустить дополнительно 18 пар поездов в сутки между Москвой и Одинцово и 16 пар поездов между Москвой и Усово», — отмечается в сообщении.
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