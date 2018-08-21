Суд продлил арест главе карельского отделения «Мемориала»

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. / ТАСС /. Петрозаводский городской суд продлил на два месяца арест главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом сообщил во вторник журналистам его адвокат Виктор Ануфриев.

"Продлили срок содержания на два месяца, до 26 октября", — сказал Ануфриев по итогам судебного заседания, на котором в закрытом режиме рассматривалось ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей.

По его словам, в ходе заседания защита и сам Дмитриев требовали изменить меру пресечения на домашний арест.

В июне в отношении Дмитриева было возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. 28 июня Петрозаводский городской суд арестовал его на два месяца.

Ранее, в апреле, Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН . В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.