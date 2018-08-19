Ещё
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель» 

Авторамблер 19 августа 2018
Необычное ДТП произошло на днях в Череповце.
Поток машин двигался с относительно невысокой скоростью по одной из улиц города. Среди автомобилей был Mercedes, водитель которого, по словам местных жителей, уже не раз попадал в поле зрения из-за своей опасной манеры езды.
И в этот раз его маневр привел к аварии. В результате ДТП машину резко поднырнула под "Газель" и умудрилась перевернуть тяжелую машину, несмотря на существенную разницу в массе автомобилей.
Однако самое грустное, что никто из людей даже не подошел к перевернутому грузовику, чтобы помочь выбраться водителю. Их гораздо больше интересовало состояние своих бамперов: всего в аварии пострадали пять машин.
Авторамблер: последние новости
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти В ГИБДД рассказали, чем грозит велосипедисту побег с места ДТП Волгоградцы опасаются, что мажор из МГЕР избежит наказания за смертельное ДТП
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровь, пыль и пробки: вся правда о дороге в Крым239
УАЗ рассказал про обновленный «Патриот»1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной60
Назван самый продаваемый российский автомобиль
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение