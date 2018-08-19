Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»

Необычное ДТП произошло на днях в Череповце.

Поток машин двигался с относительно невысокой скоростью по одной из улиц города. Среди автомобилей был Mercedes, водитель которого, по словам местных жителей, уже не раз попадал в поле зрения из-за своей опасной манеры езды.

И в этот раз его маневр привел к аварии. В результате ДТП машину резко поднырнула под "Газель" и умудрилась перевернуть тяжелую машину, несмотря на существенную разницу в массе автомобилей.

Однако самое грустное, что никто из людей даже не подошел к перевернутому грузовику, чтобы помочь выбраться водителю. Их гораздо больше интересовало состояние своих бамперов: всего в аварии пострадали пять машин.