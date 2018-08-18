Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти

Несправедливо обобщать и ругать отдельные группы водителей, но увы, подобные инциденты с мотоциклистами провоцируют волну негодования, которая распространяется на всех байкером.

Пилот мотоцикла на этом ролике практикует езду по междурядью, однако не учитывает того, что это способ передвижения еще более опасный, нежели в целом езда на мотоцикле. Не обладая достаточными навыками, он начинает "протискиваться" между легковушкой и мусоровозом, однако теряет управление и падает с байка.

Мотоциклист неминуемо бы погиб под колесами мотоцикла если бы не водитель мусоровоза: тот в последний момент вильнул влево и не наехал на голову байкера.

Кажется, кто-то должен до конца жизни поить кое-кого пивом.