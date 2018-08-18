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Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
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Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти 

Авторамблер 18 августа 2018
Несправедливо обобщать и ругать отдельные группы водителей, но увы, подобные инциденты с мотоциклистами провоцируют волну негодования, которая распространяется на всех байкером.
Пилот мотоцикла на этом ролике практикует езду по междурядью, однако не учитывает того, что это способ передвижения еще более опасный, нежели в целом езда на мотоцикле. Не обладая достаточными навыками, он начинает "протискиваться" между легковушкой и мусоровозом, однако теряет управление и падает с байка.
Мотоциклист неминуемо бы погиб под колесами мотоцикла если бы не водитель мусоровоза: тот в последний момент вильнул влево и не наехал на голову байкера.
Кажется, кто-то должен до конца жизни поить кое-кого пивом.
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