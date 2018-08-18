Брат за брата: Сократом и Аристотелем займутся в Москве

Московские следователи займутся смертельным ДТП в Энгельсе

Скандальную аварию в Энгельсе, где внедорожник семьи высокопоставленного сотрудника СКР задавил насмерть двух женщин, будет расследовать центральный аппарат ведомства. Московским следователям предстоит выяснить, был ли за рулем машины в момент аварии сотрудник СКР Аристотель Ашкалов или же его брат, бизнесмен Сократ. После наезда иномарка скрылась с места ДТП, а затем Сократ Ашкалов взял вину в аварии на себя. Многие уверены, что таким образом он пытается спасти карьеру брата.

Центральный аппарат СК России затребовал себе материалы дела по факту смертельного ДТП с Энгельсе (Саратовская область), где внедорожник семьи высокопоставленного сотрудника СКР задавил насмерть двух женщин и скрылся с места ДТП.

Ранее материалы дела уже были переданы из местной полиции в управление СКР по Приволжскому федеральному округу (ПФО), а в Центральном аппарате ведомства организовали служебную проверку из-за возможной причастности к трагедии высокопоставленного сотрудника СК Аристотеля Ашкалова. На фоне неутихающего скандала разбираться и в обстоятельствах самого ДТП теперь также будут московские следователи.

«В Главном следственном управлении СК России продолжается предварительное следствие по уголовному делу о ДТП в городе Энгельсе Саратовской области по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), переданному по решению руководства в центральный аппарат для наиболее полного и объективного расследования, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — По данным следствия, 4 августа 2018 года на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Маяковского в городе Энгельсе Саратовской области водитель автомобиля «Luxgen» совершил наезд на двух женщин. Одна из них в результате полученных травм скончалась на месте, вторая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, также скончалась».

В СК уже установили, что в момент аварии в дорогом внедорожнике, который принадлежит жене Аристотеля Ашкалова, находились трое: сам руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СК России по Саратовской области, сестра его супруги и родной брат, крупный местный бизнесмен Сократ Ашкалов.

Именно он, по предварительным данным, и управлял автомобилем в момент ДТП.

«После наезда на пешеходов братья Ашкаловы находились на месте ДТП рядом с пострадавшими, затем Сократ Ашкалов скрылся с места происшествия и явился в правоохранительные органы лишь 5 августа. Он допрошен в качестве подозреваемого, и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе допроса подозреваемый отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Допрошенные сотрудники «Скорой медицинской помощи» дали показания, что

Аристотель Ашкалов находился на месте ДТП и помогал грузить медицинскую каталку с потерпевшей в автомашину медиков. В настоящее время эти показания проверяются следственным путем», — сообщили в СК России.

В ведомстве также рассказали, что в рамках уголовного дела следователи центрального аппарата назначили судебно-медицинские экспертизы братьям Ашкаловым. По их местам жительства, а также по месту службы Аристотеля Ашкалова проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Проведен дополнительный осмотр автомобиля с участием специалиста-техника, зафиксированы повреждения.

Стоит отметить, что еще за день до официального сообщения СК местные СМИ сообщали, что обыски на работе и дома у Аристотеля Ашкалова проводят сотрудники ФСБ

«Кроме того в Следственном комитете продолжается служебная проверка в отношении Аристотеля Ашкалова, в рамках которой, в том числе, проверяются сведения, распространенные в средствах массовой информации. На время проведения проверки он отстранен от замещаемой должности», — подытожили в СК.

Напомним, что, по данным СМИ, за рулем иномарки был именно высокопоставленный следователь. При этом очевидцы отмечали, что все находившиеся в салоне Luxgen были пьяны. По одной из версий, именно поэтому виновники трагедии и решили скрыться с места ДТП, а затем, протрезвев, в полицию явился Сократ Ашкалов. Многие считают, что таким образом он пытается спасти карьеру брата.

«Очевидцы говорят, что они все были в состоянии алкогольного опьянения. Никакой помощи они не оказывали. Не звонили ни в скорую, ни в полицию, никуда. Сели в машину и уехали», — рассказала, в частности, дочь одной из погибших женщин Тамара Василькина о том, что происходило сразу после трагедии.

Между тем ранее один из очевидцев трагедии, житель Энгельса Юрий Воробьев сообщил, что в его адрес поступают угрозы. Именно Воробьев является ключевым свидетелем по делу о ДТП, так как он видел, кто именно сидел за рулем Luxgen в момент аварии.

Как сообщал местный телеграм-канал «Театр взрослого зрителя», к мужчине домой приходили неизвестные. «Были подключены чеченцы, которые навестили 51-летнего мужчину у него дома, „чудесным“ образом узнав его место жительства. Также свидетелю звонят по телефону», — утверждается в сообщении.

Журналистам местных СМИ удалось связаться с Воробьевым, однако мужчина не стал объяснять журналистам суть угроз и называть тех, кто именно оказывает на него давление.

После того как скандал вышел на федеральный уровень и к делу подключился Центральный аппарат ведомства, «отмазать» Аристотеля Ашкалова, если он действительно был за рулем в момент аварии, будет непросто. При этом в случае подтверждения вины высокопоставленного сотрудника СК уголовная ответственность за дачу ложных показаний грозит и его брату Сократу.