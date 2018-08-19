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Крупное ДТП произошло в Москве
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Крупное ДТП произошло на Большой Якиманке 

Москва24 3 часа назад
Серьезное ДТП произошло на Большой Якиманке. По словам свидетелей, легковой автомобиль на большой скорости выскочил на встречную полосу движения. В результате аварии пострадали четыре машины.
Как сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев, столкновение произошло на светофоре. Несмотря на то, что машины получили сильнейшие повреждения, никто из водителей серьезно не пострадал.
Сообщается, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На лихача составили сразу несколько протоколов.
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