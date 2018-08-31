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Источник: в Нижегородской области произошел взрыв на оборонном заводе, есть пострадавшие
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Источник: в Нижегородской области произошел взрыв на оборонном заводе, есть пострадавшие 

Газета.Ru + ещё 58 2 часа назад
Источник в экстренных службах Нижегородской области сообщил о взрыв на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, взрыв произошел на заводе имени Я. М. Свердлова в цехе, где производился аммонал.
"Предварительно, пострадали два человека", — сказал источник.
Он добавил, что в результате произошедшего возник пожар, площадь которого составляет 100 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате пожара в подвале одного из корпусов областной клинической больницы города эвакуировали 100 человек. Пожар произошел в седьмом корпусе Новосибирской областной клинической больницы.
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