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В Испании задержали водителя и пассажира машины, наехавшей на пешеходов
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В Испании задержали водителя и пассажира машины, наехавшей на пешеходов 

РИА Новости 20 августа 2018
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала водителя и пассажира автомобиля, совершившего в понедельник наезд на пешеходов в Сарагосе, сообщает издание Heraldo de Aragón.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал на тротуар на скорости 60-70 километров в час и проехал около 40 метров, наехав на террасу бара, где находились столики. Автомобиль скрылся с места происшествия. В результате наезда пострадали три человека.
По данным издания, полиция задержала водителя автомобиля, а также девушку, сидевшую на пассажирском сидении.
Ранее сообщалось, что происшествие расследуется как нарушение правил дорожного движения.
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