Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной

В деле о ДТП с беременной произошел новый поворот

В анализе мочи экс-сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова , сбившего беременную женщину на тротуаре, нашли каннабиоиды. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на акт медицинского освидетельствования мужчины.

По данным издания, Исаханов, скорее всего, употреблял марихуану перед аварией. При этом возможно, что он делал это не в сам день ДТП.

Авария произошла на севере Москвы 18 июня. BMW Исаханова внезапно выехал на тротуар, сбив двух женщин и дорожный знак. Одна из пострадавших, 28-летняя девушка, была на девятом месяце беременности. Она потеряла ребенка, получила тяжелую травму головы, а затем скончалась в больнице. У второй, 44-летней женщины, диагностировали сотрясение мозга, перелом костей таза и тупую травму живота.

СМИ писали, что водитель отказался проходить проверку на алкоголь и наркотики.

По данным «Газеты.ру», освидетельствование проходило 18 июня в 19:20, через три часа после ДТП. В 19.22 врачи сделали запись, что Исаханов отказался проходить исследования. Затем он все же прошел тест на алкометре, который не выявил следов алкоголя. Врачи официально установили состояние опьянение на основании анализа мочи.

После этого следователь переквалифицировал его действия с части 3 статьи 264 УК РФ на часть 4 (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека).

31-летний мужчина возглавлял в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» отдел по работе с партнерами и спонсорами, а также работал преподавателем. Он утверждал, что перед аварией ехал со скоростью 60 километров в час, но его «подрезала» машина под управлением экс-полицейского.