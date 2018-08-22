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В Тверской области госавтоинспекторы провели игровое занятие по ПДД с воспитанниками детского сада
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В Тверской области госавтоинспекторы провели игровое занятие по ПДД с воспитанниками детского сада 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
Сотрудники ГИБДД Нелидовского района провели игровое занятие по правилам дорожного движения с воспитанниками детского сада № 6 города Нелидово. Малыши разделились на две команды, которые активно участвовали в конкурсах. Ребятам необходимо было пройти эстафету на самокатах, где они выполняли различные задания на знания правил дорожного движения. Дети рассказали о безопасном движении пешеходов по улицам и дорогам, о правилах перехода улиц и дорог, с большим азартом вошли в роли знатоков правил дорожного движения и активно демонстрировали свои знания, а еще самостоятельно изготовили знаки дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что проведение таких мероприятий позволит сделать детей более ответственными, а также привить навыки безопасного поведения на дорогах.
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