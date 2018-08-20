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На долю дизельных авто в РФ приходится менее 10 процентов
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На долю дизельных авто в РФ приходится менее 10 процентов 

Daily-Motor 20 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Статистика говорит о том, что только 8 из 10 легковых автомобилей на отечественном рынке имеют под своим капотом моторы на тяжёлом топливе. Всего же с начала года было реализовано более 62 000 экземпляров авто с дизельными моторами, таким образом на их долю приходится 8 процентов от общего числа продаж легковых машин.
Напомним, что в прошлом году на долю таких машин приходилось на один процент меньше. Самым востребованным брендом остаётся Toyota, дизельных машин этого производителя было продано около 13 000 единиц. На втором месте находится BMW с результатом в 10 300 экземпляров. Замыкает тройку лидеров также производитель из Германии. В этом году в стране стало на 5 700 счастливых обладателей дизельных автомобилей Mercedes-Benz больше.
Что касается самой продаваемой модели, то в России на вершину выбилась модель Land Cruiser Prado.
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