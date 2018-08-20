На долю дизельных авто в РФ приходится менее 10 процентов

Статистика говорит о том, что только 8 из 10 легковых автомобилей на отечественном рынке имеют под своим капотом моторы на тяжёлом топливе. Всего же с начала года было реализовано более 62 000 экземпляров авто с дизельными моторами, таким образом на их долю приходится 8 процентов от общего числа продаж легковых машин.

Напомним, что в прошлом году на долю таких машин приходилось на один процент меньше. Самым востребованным брендом остаётся Toyota , дизельных машин этого производителя было продано около 13 000 единиц. На втором месте находится BMW с результатом в 10 300 экземпляров. Замыкает тройку лидеров также производитель из Германии. В этом году в стране стало на 5 700 счастливых обладателей дизельных автомобилей Mercedes-Benz больше.

Что касается самой продаваемой модели, то в России на вершину выбилась модель Land Cruiser Prado.