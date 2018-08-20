Составлен «фоторобот» самого популярного первого автомобиля 

Самой популярной маркой среди тех автомобилей, которые россияне выбирают на роль первых, вполне ожидаемо оказалась Lada. К такому выводу пришли аналитики сервиса Юла Авто совместно со специалистами Research.Mail.Ru, опросившие около 5 тысяч пользователей.
В России назвали 10 самых популярных марок кроссоверов и внедорожников…
Однако, в общем списке брендов предпочтение было отдано иномаркам: автомобили иностранных брендов выбрали 71% водителей. Среди иномарок самой популярной маркой, к слову, оказалась BMW. Также в пятерку вошли Audi, Toyota и «Москвич».
Самой популярной коробкой передач оказалась «механика», которой отдали предпочтение 60% участников опроса, самым востребованным типом кузова — седан с результатом более 30% (универсал выбрали 22%, хэтчбек — 13%), а самыми распространенными цветами — черный, белый и серебристый. Среди цветов кузова первых автомобилей указывались, впрочем, также оранжевый, зеленый и коричневый, но их было крайне мало.
Более половины россиян пожелали, чтобы первый автомобиль был новым, а «трехлетки» выбрали 18%. Наконец, подавляющее большинство водителей — 78% — приобрели свой первый автомобиль самостоятельно и примерно четверти участников опроса его подарили.
Таким образом, среднестатистический первый автомобиль россиянина — это новая Lada в кузове седан черного цвета с механической КПП.