Составлен «фоторобот» самого популярного первого автомобиля

Самой популярной маркой среди тех автомобилей, которые россияне выбирают на роль первых, вполне ожидаемо оказалась Lada . К такому выводу пришли аналитики сервиса Юла Авто совместно со специалистами Research.Mail.Ru, опросившие около 5 тысяч пользователей.

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Однако, в общем списке брендов предпочтение было отдано иномаркам: автомобили иностранных брендов выбрали 71% водителей. Среди иномарок самой популярной маркой, к слову, оказалась BMW . Также в пятерку вошли Audi Toyota и «Москвич».

Самой популярной коробкой передач оказалась «механика», которой отдали предпочтение 60% участников опроса, самым востребованным типом кузова — седан с результатом более 30% (универсал выбрали 22%, хэтчбек — 13%), а самыми распространенными цветами — черный, белый и серебристый. Среди цветов кузова первых автомобилей указывались, впрочем, также оранжевый, зеленый и коричневый, но их было крайне мало.

Более половины россиян пожелали, чтобы первый автомобиль был новым, а «трехлетки» выбрали 18%. Наконец, подавляющее большинство водителей — 78% — приобрели свой первый автомобиль самостоятельно и примерно четверти участников опроса его подарили.

Таким образом, среднестатистический первый автомобиль россиянина — это новая Lada в кузове седан черного цвета с механической КПП.