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Составлен «фоторобот» самого популярного первого автомобиля
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Составлен «фоторобот» самого популярного первого автомобиля 

Автовести 20 августа 2018
Фото: Автовести
Самой популярной маркой среди тех автомобилей, которые россияне выбирают на роль первых, вполне ожидаемо оказалась Lada. К такому выводу пришли аналитики сервиса Юла Авто совместно со специалистами Research.Mail.Ru, опросившие около 5 тысяч пользователей.
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Однако, в общем списке брендов предпочтение было отдано иномаркам: автомобили иностранных брендов выбрали 71% водителей. Среди иномарок самой популярной маркой, к слову, оказалась BMW. Также в пятерку вошли Audi, Toyota и «Москвич».
Самой популярной коробкой передач оказалась «механика», которой отдали предпочтение 60% участников опроса, самым востребованным типом кузова — седан с результатом более 30% (универсал выбрали 22%, хэтчбек — 13%), а самыми распространенными цветами — черный, белый и серебристый. Среди цветов кузова первых автомобилей указывались, впрочем, также оранжевый, зеленый и коричневый, но их было крайне мало.
Более половины россиян пожелали, чтобы первый автомобиль был новым, а «трехлетки» выбрали 18%. Наконец, подавляющее большинство водителей — 78% — приобрели свой первый автомобиль самостоятельно и примерно четверти участников опроса его подарили.
Таким образом, среднестатистический первый автомобиль россиянина — это новая Lada в кузове седан черного цвета с механической КПП.
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