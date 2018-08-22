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На трех улицах Рязани и в Солотче два дня не будет электричества
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На трех улицах Рязани и в Солотче два дня не будет электричества
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
В ближайшие два дня в Рязани на нескольких улицах будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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