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На трех улицах Рязани и в Солотче два дня не будет электричества
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На трех улицах Рязани и в Солотче два дня не будет электричества 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В ближайшие два дня в Рязани на нескольких улицах будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации.
АиФ Рязань: последние новости
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