Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч

Обычно, когда речь идет об аварии с участием мотоциклиста, ехавшего на скорости 100 км/час и более, в ДТП фигурирует труп или реанимация. Однако этому водителю повезло: его спасла удача и хорошая экипировка.

Как рассказывает сам байкер, он ехал по Русаковской набережной поздним вечером и "попал на мокрый участок дороги, из-за возникшего краткосрочного эффекта аквапланирования не справился с управлением и упал". В результате мотоцикл улетел, а сам водитель проскользил по асфальту: от травм его спасла кожаная куртка.

Как отмечает водитель, он "сам дурак, тут ни к кому претензий нет". Пользователи добавили, что проблемой стало то, что мотоцикл попал в колею на асфальте, заполненную водой: если бы он ехал посередине полосы, то не упал бы.