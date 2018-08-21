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Жителям Владивостока запретят парковать автомобили рядом с СИЗО № 1
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Жителям Владивостока запретят парковать автомобили рядом с СИЗО № 1 

Primpress 21 августа 2018
Фото: Primpress
В Владивостоке рядом со следственным изолятором № 1 вдоль дороги ограничат стоянку автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
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