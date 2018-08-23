В заповеднике «Столбы» открыли доску почета экологических волонтеров

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости . Выставка «Волонтер — это почетно» открылась на кордоне Лалетино заповедника «Столбы». Экспозиция посвящена добровольческой деятельности заповедника и всероссийскому проекту «Экодемия», сообщает портал «Заповедная Россия» со ссылкой на пресс-службу ООПТ.

В рамках выставки также представлена доска почета с фотографиями и именами активистов волонтерского движения. По мере проведения мероприятий она будет пополняться свежей информацией и фотографиями новых лидеров. Из их числа в конце года представители заповедника выберут лучших добровольцев «Столбов».

В установке и организации экспозиции участвовали участники третьей смены «Заповедного десанта», которая стартовала в заповеднике 20 августа. В течение ближайших двух недель красноярские школьники будут помогать в обустройстве туристического района ООПТ.

Всего за три года существования проекта в «Заповедном десанте» приняли участие 180 школьников из Красноярска и Дивногорска.