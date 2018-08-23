Ещё
В заповеднике «Столбы» открыли доску почета экологических волонтеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В заповеднике «Столбы» открыли доску почета экологических волонтеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выставка «Волонтер — это почетно» открылась на кордоне Лалетино заповедника «Столбы». Экспозиция посвящена добровольческой деятельности заповедника и всероссийскому проекту «Экодемия», сообщает портал «Заповедная Россия» со ссылкой на пресс-службу ООПТ.
В рамках выставки также представлена доска почета с фотографиями и именами активистов волонтерского движения. По мере проведения мероприятий она будет пополняться свежей информацией и фотографиями новых лидеров. Из их числа в конце года представители заповедника выберут лучших добровольцев «Столбов».
В установке и организации экспозиции участвовали участники третьей смены «Заповедного десанта», которая стартовала в заповеднике 20 августа. В течение ближайших двух недель красноярские школьники будут помогать в обустройстве туристического района ООПТ.
Всего за три года существования проекта в «Заповедном десанте» приняли участие 180 школьников из Красноярска и Дивногорска.
Последние новости
Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Новый Q8 доберется до России в конце года
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда10
Первый трехцилиндровый двигатель Volvo появится на XC40
В США тестируют новый Ford Focus ST
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение