Видео: самая медленная дрэг-гонка

Авторы YouTube-канала Autowizja.pl организовали самую медленную дрэг-гонку. Для этого они взяли седан BMW 5-Series и вседорожный универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, оснащенные функцией автоматической парковки с дистанционным управлением, и контролировали их движение с помощью интерактивного ключа и смартфона.

Функция автоматической парковки с дистанционным управлением позволяет водителю BMW выйти из машины и припарковать ее на узкое парковочное место или в гараж, используя ключ. Система Remote Parking Pilot в Mercedes-Benz использует мобильное приложение, в котором сначала нужно выбрать нужно место для парковки, а затем круговыми движениями контролировать перемещение автомобиля.