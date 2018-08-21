Водка для судьи: ВС разберется в странном деле

Водка для судьи: Верховный суд разберется в странном деле

Дело экс-сотрудника ГИБДД Иркутска, уволенного после попытки проверить на алкоголь устроившего ДТП на своем Hummer федерального судью, дошло до Верховного суда. Сергея Лызуненко уволили со службы за неоказание первой помощи судье и невызов ему «скорой». По официальной версии его избил знакомый участника ДТП, а заодно насильно напоил его водкой. Защита считает, что смысла в этом не было — ущерб аварии был незначительным, да и виновность судьи в ДТП очевидна.

О продолжении скандальной истории с судьей облсуда Иркутской области Дмитрием Черниковым «Газете.Ru» рассказал адвокат уволенного со службы сотрудника ГИБДД Сергея Лызуненко Дмитрий Дмитриев . Ранее защитник безуспешно пытался отменить решение об увольнении в судах Иркутской области, после чего направил жалобу в Верховный суд.

«То, что Верховный суд признал нашу жалобу допустимой, вынес ее на рассмотрение президиума, это уникальный случай. Жалоба прошла три инстанции в Иркутской области и обычно в таких случаях ее даже не принимают к производству. Фактически ВС уже усмотрел нарушение закона и я очень надеюсь, что решение об увольнении Лызуненко будет отменено. Честно говоря, я не ожидал такого поворота. Думал мы увидим какую-то судейскую сплоченность и нам откажут, но здесь ВС проявил принципиальность», — сказал адвокат.

Скандальный инцидент произошел в ночь на 8 октября 2016 года. Около 4 часов утра в пригороде Иркутска, поселке Дзержинск, Hummer судьи Черникова въехал в Toyota Allion . У легковушки оказался смят багажник, отвалился бампер, разбились фары. Американский внедорожник повреждений не получил. На место ДТП прибыл наряд ДПС — старший лейтенант Сергей Лызуненко и капитан Сахиб Мусаев.

Полицейские пришли к выводу, что авария произошла из-за нарушения ПДД водителем Hummer, у которого к тому же имелись явные признаки алкогольного опьянения — резкий запах алкоголя, неуверенная походка и несвязная речь.

Процесс составления протокола был запечатлен на видеорегистратор, установленный в машине ДПС. На кадрах видно, что водитель внедорожника, сидя рядом с инспектором Лызуненко и понятыми, покачивается из стороны в сторону, с трудом понимает, что происходит и едва может выговорить ответы на вопросы стражей правопорядка. Судя по видео, предположение о сильнейшем опьянении Черникова выглядит весьма достоверным. При этом у мужчины видны кровоподтеки и ссадины.

На записи четко видно, что на настойчивые просьбы инспектора пройти освидетельствование водитель Hummer заплетающимся языком с огромным трудом и не с первого раза, но все же отвечает отказом.

Как писали местные СМИ, поначалу мужчина решил не представляться полицейским и заявил им, что нигде не работает, назвав к тому же свой ненастоящий адрес.

«На переднем пассажирском сиденье мы увидели запечатанную бутылку водки. Я попросил своего напарника убрать ее в багажник, чтобы Черников не смог выпить еще больше.

Тогда мы с ним не смогли бы вообще разговаривать, — утверждал позже инспектор Лызуненко. — Когда Мусаев убирал водку, он на полу под ковриком обнаружил служебное удостоверение, как будто его туда кто-то спрятал специально. Оно оказалось на имя водителя Hummer Черникова Дмитрия Александровича. Служебное удостоверение говорило о том, что водитель внедорожника — не кто иной, как судья Иркутского областного суда».

Полицейские сообщили о статусе задержанного водителя своему руководству. Вскоре на место происшествия приехали командир батальона ДПС, супруга Черникова и даже зампредседателя областного суда, которая посоветовала вызвать судье «скорую помощь». При этом, как настаивал и сам Лызуненко и теперь его адвокат Дмитриев, полицейские неоднократно предлагали водителю вызвать врачей, однако тот отказывался. В итоге никаких протоколов, даже за совершение ДТП, на судью так и не были должным образом оформлены.

Спустя полгода после инцидента судья Черников, который как ни в чем не бывало продолжил работу в областном суде, обратился в областное МВД с требованием проверить действия оформлявших его инспекторов. Он обвинил полицейских в том, что они не оказали ему первую медицинскую помощь и не вызвали «скорую».

По версии судьи, после аварии другие участники ДТП сильно избили его, а, чтобы скрыть следы избиения, насильно влили ему в рот бутылку водки. Таким образом, по всей видимости, судья попытался объяснить свое явно неадекватное состояние.

По заявлению судьи было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда. В мае 2017 года жителя Иркутска по фамилии Этингов по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Октябрьский райсуд Иркутска приговорил к трем годам лишения свободы условно. Приговор опубликован на сайте суда и оставляет некоторые вопросы.

В частности, в приговоре излагаются первичные показания Этингова, который совершенно четко указал на сильное опьянение судьи. «По внешнему виду Ч. Д. А. (Черникова Дмитрия Александровича — „Газета.Ru“) было видно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он (Этингов — „Газета.Ru“) подошел к Ч. Д. А., хотел спросить у него, как получилось ДТП, на что в свой адрес услышал нецензурную брань, между ними начался словесный конфликт.

В ходе конфликта Ч. Д. А. правой ногой пнул его по ноге, которую он поймал, сделал подсечку, отчего Ч. Д. А. завалился на бок, головой при этом не ударялся, сознание не терял, самостоятельно поднялся. Он предложил Ч. Д. А. поговорить, не конфликтуя, решить вопрос, не вызывая сотрудников ГАИ, так как видел, что Ч. Д. А. находился в алкогольном опьянении. Ч. Д. А. продолжил высказываться в его адрес грубой нецензурной бранью. Видя, что Ч. Д. А. ведет себя неадекватно, он нанес ему две пощечины по щекам, чтобы привести его в чувство, на что Ч. Д. А. стал его оскорблять, унижать и угрожать ему.

Он разозлился, не сдержался, высказывания Ч. Д. А. были для него оскорбительными как для мужчины, и нанес ему один удар кулаком в лицо. От его удара Ч. Д. А. упал навзничь, при этом голова Ч. Д. А. отскочила от удара, он стал сразу хрипеть, произносил что-то невнятно. Он напугался и удивился, потому что ударил Ч. Д. А. не сильно.

Весь их конфликт видели Я. А. Н., О. Д. П., И. Р. С. и Х. А. В., все сразу подошли к Ч. Д. А., стали приводить его в чувство, он стал обтирать его лицо снегом, а О. Д. П. поехал за водой. Кто-то положил Ч. Д. А. под голову подголовник. Затем они подняли Ч. Д. А. и полили ему на голову воду, сознание он не терял, самостоятельно стоял на ногах. Они помогли ему сесть в автомобиль и вызвали сотрудников ГИБДД. Врачей скорой медицинской помощи они вызывать не стали, потому что состояние Ч. Д. А. не вызывало опасения, не думали, что у Ч. Д. А. такая серьезная травма, затем он уехал».

В ходе очных ставок и сами Этингов, и другие свидетели подтвердили его первичные показания об опьянении Черникова. Характерные признаки опьянения, напомним, заметили и оба полицейских.

Однако затем подсудимый внезапно полностью изменил свою же версию событий.

«Первоначально он давал показания, что потерпевший Ч. Д. А. находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал, оскорблял его и других, выражался грубой нецензурной бранью, так как испугался последствий нанесенного им удара потерпевшему. Первоначально хотел отвести от себя подозрения, представить дело так, что Ч. Д. А. был в нетрезвом состоянии, сам упал и получил травму головы. Он действительно нанес Ч. Д. А. два удара по лицу ладонью, один удар ногой по ноге и удар кулаком в лицо, от которого Ч. Д. А. упал на спину и ударился головой, получив тяжкий вред здоровью.

На самом деле Ч. Д. А. находился в трезвом состоянии, грубой нецензурной бранью не выражался, никого не оскорблял и не унижал, между ними был просто словесный конфликт по факту произошедшего ДТП, считает, что необоснованно погорячился, по предложению О. Д. П. напоил потерпевшего водкой, о чем очень сожалеет»,

При этом на каком основании суд сделал вывод о полной трезвости Черникова без проведения медосвидетельстования, осталось неясным.

Как установил суд, Этингов и его приятели якобы влили в рот судье поллитра водки. «Через некоторое время Ч. Д. А. сказал, что хочет пить. Он воспользовался этим, взял у О. Д. П. бутылку с водкой и стал давать Ч. Д. А. пить прямо с бутылки. Так как он находился в полусознательном состоянии от удара головой об дорогу, и у него не было сил сопротивляться, то он не понимал, что пьет водку, сопротивление оказывал не сильно, потому он самостоятельно влил ему водку. Когда Ч. Д. А. пытался убрать бутылку рукой, то частично водка пролилась ему на одежду.

Таким образом, он залил Ч. Д. А. около трети бутылки.

Когда он убедился, что Ч. Д. А. действительно выпил, бутылку с оставшейся водкой положил себе в карман, по пути домой выкинул по дороге, где именно, не помнит, потому что находился в шоковом состоянии. Ребята видели, что он вливал Ч. Д. А. водку, но ничего не говорили. На самом деле до того, как он влил Ч. Д. А. водку, у Ч. Д. А. не было признаков алкогольного опьянения, алкоголем от него не пахло. Он влил водку Ч. Д. А., чтобы сотрудники ГАИ подумали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, пьяный упал и ударился головой», — отмечается в приговоре.

Адвокат Дмитриев считает факт влития в судью водки мягко говоря сомнительным и куда больше доверяет первоначальным показаниям Этингова. «Я думаю, что человеку четко дали понять, что его ждет, если он будет придерживаться своей первоначальной версии. А вот с удобной для всех версией о полной невиновности судьи он отделался условным сроком», — говорит юрист.

После жалобы судьи инспектора Лызуненко уволили из органов по отрицательным мотивам, а именно за неоказание первой помощи и не вызов «скорой» Черникову.

Его напарник примерно в то же время предусмотрительно решил добровольно выйти на пенсию. Эти факты «Газете.Ru» ранее подтверждали в пресс-службе регионального управления МВД. «Несмотря на наличие у потерпевшего Черникова Д. А. видимых телесных повреждений в области жизненно важного органа человека — головы, следов крови на лице, руках, одежде, инспектор Лызуненко С. А. не принял мер по оказанию потерпевшему Черникову Д. А. первой помощи и вызову скорой медицинской помощи», — говорится в специальном заявлении Октябрьского райсуда Иркутска 1 августа 2017 года.

Экс-полицейский убежден, что наказали его исключительно за попытку привлечь судью к ответственности за отказ от освидетельствования, так как Черников.

«Отказы от помощи медиков озвучивались Черниковым неоднократно, в том числе и в присутствии зампреда областного суда. Они заявляют, что именно она вызвала скорую к Черникову, но мы представили «Карту вызовов скорой помощи», там указано откуда поступил вызов и видно, что медиков вызвал как раз Лазуненко. Это все установлено и представлено было в судах, но никакой оценки этому дано не было», — сетует защитник.

По словам адвоката Дмитриева, главным аргументом Верховного суда, из-за которого он решил проверить отказные решения нижестоящих судов стало поведение главы областного суда Владимира Ляхницкого. Он позволили себе откровенно вступиться за Черникова еще в тот момент, когда жалоба Лызуненко рассматривалась в иркутских судах, что, по мнению юриста, прямо говорит о конфликте интересов.

«Я приложил скриншоты публикаций с заявлением главы облсуда. А в жалобе указал, что еще до вынесения решения в областном суде председатель этого суда и работодатель заинтересованного лица Черникова четко высказал свою позицию», — говорит юрист.

На пресс-конференции 2 августа 2017 года Ляхницкий усомнился даже в самом факте ДТП.

«А было ли ДТП? Инспекторы ДПС приезжали на аварию, и везде пишут, что сотрудник ДПС оформлял ДТП, в связи с чем и был лишен должности. Очень интересно. В 04:40 на пульт дежурного поступает сигнал о ДТП. Выезжает экипаж ДПС, начинают оформлять материалы, составляют схему. А потом странным образом протокол не составляют. Почему? Я не знаю. Для меня это очень большая загадка. Поскольку протокол об административном правонарушении, связанном с ДТП, не составлялся, нет оснований говорить о том, что было дорожно-транспортное происшествие», — заявил главный судья региона.

Ляхницкий охарактеризовал Черникова как порядочного судью, хорошего семьянина, веселого и остроумного человека, который ведет трезвый образ жизни.