Владелец сгоревшего Ford GT получает новый автомобиль

Несколько месяцев назад сложилась достаточно неприятная ситуация: oдин из клиентов американской компании получил неисправный суперкар Ford GT , который в конечном итоге полностью сгорел.

Все началось с того, что коллекционер разместил заказ на новейший суперкар и терпеливо ожидал поставки. Когда автомобиль, наконец-то, прибыл, владелец Ford GT сумел проехать всего несколько десятков миль (а именно 31 милю или 50 километров), пока модель не загорелась. К счастью, водитель не пострадал, но от транспортного средства ничего не осталось.