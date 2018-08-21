Владелец сгоревшего Ford GT получает новый автомобиль 

Несколько месяцев назад сложилась достаточно неприятная ситуация: oдин из клиентов американской компании получил неисправный суперкар Ford GT, который в конечном итоге полностью сгорел.
Все началось с того, что коллекционер разместил заказ на новейший суперкар и терпеливо ожидал поставки. Когда автомобиль, наконец-то, прибыл, владелец Ford GT сумел проехать всего несколько десятков миль (а именно 31 милю или 50 километров), пока модель не загорелась. К счастью, водитель не пострадал, но от транспортного средства ничего не осталось.
Коллекционер, владеющий несколькими Ferrari, McLaren, Lamborghini, Aston Martin, Porsche и даже Pagani, был повергнут в шок, когда в течении нескольких недель поездок 3,5-литровый двигатель роскошного Ford GT загорелся, тем самым спровоцировал огромный пожар и смерть долгожданной машины. Уже сейчас, спустя два месяца, американский производитель отправил клиенту полностью новый автомобиль в той же расцветке с черными полосами и колесами. Ford не предоставил стоимость покрытия замены, но, стоит предположить, что модель была полностью застрахована.