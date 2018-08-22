Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

Эксперты рассказали, какие автомобили пользуются наибольшей популярностью среди потребителей.

Данные были составлены опираясь на объёмы продаж за первое полугодье 2018 г. На первом месте расположился автомобиль Tоyоtа Cоrоllо, хотя и показатели прошлого года были немного лучше, цифра реализации в 610 автомобилей даём ему право быть первым в строчке.

Далее в рейтинге Ford F-Sеriеs, дилерами было продано около 500 тысяч транспортных средств, показатели на 3,2 процента выше, чем в 2017.

Третье место занял Vоlkswаgеn Gоlf, в 2018 году спрос на автомобиль возрос, его купили практически 442 тысячи человек.

Далее идёт Hоnda С ivic, с числом проданных автомобилей 424 тысяч, прирост 2018 года в 7,2 процента.