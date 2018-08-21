Галичанка, прыгнувшая на колени к водителю, стала виновницей смертельного ДТП

В Галиче вынесли приговор 29-летней девушке, которая стала виновницей смертельного ДТП. Она помешала водителю легковушки управлять машиной, сообщает Галичский районный суд.

Авария произошла 7 июня прошлого года на дороге Степаново — Буй Галичского района. Девушка ехала на переднем пассажирском сидении и неожиданно прыгнула на колени к водителю. В этот момент она задела рычаг регулировки кресла, и водительское место отъехало назад. Мужчина не мог достать до педалей и управлять машиной, соответственно, тоже не мог.

«Шестерка» врезалась в отбойник, который проткнул машину через лобовое стекло. Пассажир, который ехал на заднем сиденье, погиб от полученных травм.

На суде галичанка свою вину не признала, говорила, что ни к кому на колени не садилась. Но ее вину все же доказали. Известно, что у всех, кто находился в машине, в крови был алкоголь. Водитель легковушки отметил, что пил уже после совершения ДТП, с горя, так что его вина не доказана.

29-летнюю галичанку приговорили к лишению свободы на 2 года условно.