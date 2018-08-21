На Литовском валу легковушка столкнулась с машиной реанимации 

В Калининграде на улице Литовский вал легковой автомобиль столкнулся с машиной реанимации. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Авария произошла около шести часов вечера. По предварительным данным, легковой автомобиль начал разворачиваться перед машиной «скорой» в зоне остановки. От столкновения машину развернуло и отнесло в сторону.
Как сообщает сервис “Яндекс. пробки”, в районе аварии образовалась пробка в семь баллов. Автомобили на этом участке движутся со скоростью не более 7 км/ч.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.