На Литовском валу легковушка столкнулась с машиной реанимации

В Калининграде на улице Литовский вал легковой автомобиль столкнулся с машиной реанимации. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Авария произошла около шести часов вечера. По предварительным данным, легковой автомобиль начал разворачиваться перед машиной «скорой» в зоне остановки. От столкновения машину развернуло и отнесло в сторону.

Как сообщает сервис “ Яндекс . пробки”, в районе аварии образовалась пробка в семь баллов. Автомобили на этом участке движутся со скоростью не более 7 км/ч.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.