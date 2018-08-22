BMW X В АВГУСТЕ. 

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*Кредит предоставляется "БМВ Банк" ООО. Лицензия Банка России №3482 от 10.06.2013. Условия программы кредитования «Весенний Драйв»: первоначальный взнос — не менее 15% (0% для BMW 1 серии, BMW 3 серии, BMW X1) от стоимости автомобиля (не менее 10% при приобретении полиса КАСКО по программе «BMW Страхование»: www.bmwbank.ru/strahovanie), процентные ставки по кредиту в рублях РФ — 7,0% при сроке кредита 12 мес., 10,0% при сроке кредита 13–60 мес. Размеры остаточных платежей от стоимости автомобиля: 55% (12–24 мес.), 50% (36 мес.), 40% (48 мес.), 30% (60 мес.). Минимальная сумма кредита — 200 000 рублей РФ. Максимальная сумма кредита — 7 000 000 рублей РФ. Обязательно наличие полиса КАСКО. Программа распространяется на новые автомобили BMW 1 серии, BMW 3 серии, BMW 4 серии, BMW 5 серии, BMW 6 серии, BMW 6 Гран Туризмо, BMW X1, BMW X2, BMW X3, BMW X4, BMW X5, BMW X6, BMW 3 серии Гран Туризмо, BMW М серии. Программа действует с 1 апреля по 30 июня 2018 года. Подробная информация на сайте www.bmwbank.ru. Настоящая информация не является офертой к заключению договора.