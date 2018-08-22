Банное ДТП. Трассу под Магнитогорском засыпало вениками 

На трассе под Магнитогорском произошло столкновение грузопассажирского автомобиля и японского внедорожника Toyota.
Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в минувший вторник, 21 августа. Машины столкнулись на повороте на Соленое.
Очевидцы сообщили местным изданиям, что у внедорожника отлетел задний бампер, а груз, перевозимый во втором автомобиле, рассыпался по трассе. Это была большая партия веников для бани.
Кроме того, у автомобиля, перевозившего веники, были сильно повреждена передняя часть. Информации о пострадавших в этой аварии пока нет.
На трассу выезжала бригада медиков и спасатели, а также сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются.