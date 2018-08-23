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Из самолета сделали… лимузин
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Из самолета сделали… лимузин 

Популярная механика 23 августа 2018
Фото: Популярная механика
Подробностей о машине не много. Как передает портал Motor1, проект Limo-Jet берет свое начало в 2006 году — тогда только зародилась идея. И сейчас, спустя 12 лет, машина дебютировала на мероприятии KnowledgeFest в Далласе, США.
Отмечается, что автомобиль допущен для использования на дорогах общего пользования. Он оборудован кабиной для одного водителя, которая включает ряд дисплеев, помогающих при управлении машиной. Можно заметить, что у Limo-Jet всего одна боковая дверь.
Машина выполнена в красном металлическом цвете, причем гондолы двигателей джета, сохраненные ради общей стилистики, как сообщается, имеют подсветку. Известно, что машина оснащена двигателем V8, однако его характеристики не уточняются. Кроме того, утверждается, что Limo-Jet допущен к использованию на дорогах общего пользования.
О процессе работы над Limo-Jet рассказывается на официальной странице проекта в Facebook. Там же доступно больше фотографий.
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