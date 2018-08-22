Пользователей, покупающих автомобили с возможностью подключения к Сети, поджидают свои подводные камни. Эксперты заявляют об участившихся случаях сохранения полного доступа к таким автомобилям у прошлых владельцев.
Проблемы подтвердились в случаях с BMW, Mercedes-Benz и Nissan. Один из бывших владельцев автомобиля BMW сообщил, что компания никак не отреагировала на его сообщения о том, что у него все еще имеется доступ к автомобилю после продажи.
«После продажи я все еще мог разблокировать и заблокировать автомобиль, хотя он мне уже не принадлежал. Также у меня была возможность посмотреть, где машина припаркована», — рассказал свою историю некто Говард Б, продавший свой автомобиль.
«Я думаю, что производителям необходимо переоформлять автомобили на новые аккаунты».
Говард уточнил, что несанкционированный доступ имелся у него в течение полугода после продажи транспортного средства. Бывший владелец авто уточнил, что вполне мог использовать эти возможности в злонамеренных целях, если был бы нечист на руку.
Когда гражданин обратился с этой проблемой в BMW, представители компании не стали даже слушать — «им было неинтересно».
Позже представители компании заявили, что бывшие владельцы перед продажей сами должны отключиться от автомобиля. Производитель автомобилей отметил, что это происходит автоматически, как только новый владелец подключится к аккаунту BMW.