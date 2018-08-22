Ещё
Проблема подключенных автомобилей — у прошлых владельцев остается доступ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проблема подключенных автомобилей — у прошлых владельцев остается доступ 

Anti-Malware.ru 22 августа 2018
Пользователей, покупающих автомобили с возможностью подключения к Сети, поджидают свои подводные камни. Эксперты заявляют об участившихся случаях сохранения полного доступа к таким автомобилям у прошлых владельцев.
Проблемы подтвердились в случаях с BMW, Mercedes-Benz и Nissan. Один из бывших владельцев автомобиля BMW сообщил, что компания никак не отреагировала на его сообщения о том, что у него все еще имеется доступ к автомобилю после продажи.
«После продажи я все еще мог разблокировать и заблокировать автомобиль, хотя он мне уже не принадлежал. Также у меня была возможность посмотреть, где машина припаркована», — рассказал свою историю некто Говард Б, продавший свой автомобиль.
«Я думаю, что производителям необходимо переоформлять автомобили на новые аккаунты».
Говард уточнил, что несанкционированный доступ имелся у него в течение полугода после продажи транспортного средства. Бывший владелец авто уточнил, что вполне мог использовать эти возможности в злонамеренных целях, если был бы нечист на руку.
Когда гражданин обратился с этой проблемой в BMW, представители компании не стали даже слушать — «им было неинтересно».
Позже представители компании заявили, что бывшие владельцы перед продажей сами должны отключиться от автомобиля. Производитель автомобилей отметил, что это происходит автоматически, как только новый владелец подключится к аккаунту BMW.
Anti-Malware.ru: последние новости
Tesla откроет исходный код систем безопасности автомобилей Литва обвинила Яндекс.Такси в сборе данных граждан своей страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение