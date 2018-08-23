Внедорожник от Hyundai составит конкуренцию Toyota Land Cruiser 200

Новинку Hyundai собирается представить через три года. Ожидается, что внедорожник, о котором идет речь, окажется крепнее и дороже Palisade. Полноразмерный автомобиль разработают по принципам Land Cruiser 200, при этом станет габаритнее данной модели.

Кроме того, внедорожник может получить битурбинный мотор объемом 3,3 литра.