Внедорожник от Hyundai составит конкуренцию Toyota Land Cruiser 200 

Южнокорейская компания Hyundai намерена потеснить японского конкурента Toyota на автомобильном рынке. Новый внедорожник может составить конкуренцию Toyota Land Cruiser 200, передает РИА ФАН.
Новинку Hyundai собирается представить через три года. Ожидается, что внедорожник, о котором идет речь, окажется крепнее и дороже Palisade. Полноразмерный автомобиль разработают по принципам Land Cruiser 200, при этом станет габаритнее данной модели.
Кроме того, внедорожник может получить битурбинный мотор объемом 3,3 литра.