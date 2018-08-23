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Водитель и годовалый ребенок пострадали в ДТП с четырьмя машинами под Самарой
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Водитель и годовалый ребенок пострадали в ДТП с четырьмя машинами под Самарой 

Волга Ньюс 23 августа 2018
По предварительным данным полицейских, между 16 и 17 километрами трассы он не справился с рулевым управлением, его машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась со встречными автомобилями ВАЗ-2111440, под управлением 33-летнего водителя и Volkswagen, за рулем которого находился 31-летний мужчина.
От удара Volkswagen отбросило на попутный Renault Sandero, которым управляла 31-летняя женщина.
В результате ДТП пострадала годовалая девочка, находившаяся на заднем сидении автомобиля Renault Sandero в специальном детском удерживающем устройстве. После ДТП ее доставили на «скорой» в больницу, где ей оказали помощь. Госпитализация малышке не понадобилась.
Еще в этой аварии пострадал водитель автомобиля Volkswagen, который самостоятельно обратился в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка.
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