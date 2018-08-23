Водитель и годовалый ребенок пострадали в ДТП с четырьмя машинами под Самарой

По предварительным данным полицейских, между 16 и 17 километрами трассы он не справился с рулевым управлением, его машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась со встречными автомобилями ВАЗ-2111440, под управлением 33-летнего водителя и Volkswagen , за рулем которого находился 31-летний мужчина.

От удара Volkswagen отбросило на попутный Renault Sandero , которым управляла 31-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала годовалая девочка, находившаяся на заднем сидении автомобиля Renault Sandero в специальном детском удерживающем устройстве. После ДТП ее доставили на «скорой» в больницу, где ей оказали помощь. Госпитализация малышке не понадобилась.

Еще в этой аварии пострадал водитель автомобиля Volkswagen, который самостоятельно обратился в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка.