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Новая Toyota Supra попала в аварию на Нюрбургринге
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Новая Toyota Supra попала в аварию на Нюрбургринге 

Motor.ru 23 августа 2018
Фото: Motor.ru
На «Северной петле» Нюрбургринга попал в аварию прототип Toyota Supra нового поколения. У машины повреждены кузовные элементы и сломана задняя подвеска.
Как пишет сайт Carscoops, опубликовавший фотографии разбитой машины, авария произошла на финальной прямой Döttinger Höhe, где автомобили разгоняются почти до максимальной скорости.
По словам собеседника издания, «Супра» по неустановленной пока причине потеряла управление и врезалась в отбойник с правой стороны трассы. Затем автомобиль отлетел к левой части дороги и остановился. Водитель спорткара не пострадал, однако машина не смогла самостоятельно продолжить движение — ее пришлось увозить на эвакуаторе.
Фото carscoops.com  Публичный дебют прототипа новой «Супры» состоялся в июле на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Автомобиль, все еще скрытый камуфляжем, был оснащен трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
В серию спорткар запустят в первой половине следующего года. Также компания подготовит гоночный вариант модели, который примет участие в американской гоночной серии NASCAR.
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