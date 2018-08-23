Рядом с Усть-Курдюмом легковушка протаранила грузовик, есть пострадавшие

Сегодня на трассе у поворота на Усть-Курдюм автомобиль «ВАЗ-2110» протаранил грузовую машину. Пострадали два человека. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.

Мужчина за рулём легковушки не справился с управлением и врезался сзади в грузовик, который шёл спереди в попутном направлении. Повреждения получили виновник аварии и его пожилой пассажир. Первому сотрудники службы спасения оказали помощь на месте, а пенсионера пришлось госпитализировать в больницу.

В настоящее время дорожные инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня в центре Саратова произошло ещё одно ДТП, в котором автомобиль таранил другую машину, идущую спереди.