Камаз не уступил: подробности смертельного ДТП в Башкирии

В минувшую пятницу, в Благовещенском районе на 47 км автодороги Уфа-Янаул произошла авария, которая унесла жизнь одного человека.

Камаз не уступил дорогу легковушки

Как рассказали сотрудники республиканской госавтоинспекции ,34-летний местный житель за рулём грузовика КамАЗ при повороте налево не уступил дорогу " Daewoo Nexia ", ехавшему прямо.

От легковушки осталась груда металла

— В результате аварии 35-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи, — дополнил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Кстати, трагическое ДТП произошло накануне, 23 августа, вечером в Илишевском районе. В салон «Нивы» залетело бревно. 41-летний пассажир скончался на месте.