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Камаз не уступил: подробности смертельного ДТП в Башкирии
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Камаз не уступил: подробности смертельного ДТП в Башкирии 

ufa1.ru 25 августа 2018
Фото: ufa1.ru
В минувшую пятницу, в Благовещенском районе на 47 км автодороги Уфа-Янаул произошла авария, которая унесла жизнь одного человека.
Камаз не уступил дорогу легковушки
Как рассказали сотрудники республиканской госавтоинспекции,34-летний местный житель за рулём грузовика КамАЗ при повороте налево не уступил дорогу "Daewoo Nexia", ехавшему прямо.
От легковушки осталась груда металла
— В результате аварии 35-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи, — дополнил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
Кстати, трагическое ДТП произошло накануне, 23 августа, вечером в Илишевском районе. В салон «Нивы» залетело бревно. 41-летний пассажир скончался на месте.
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