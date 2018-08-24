Чего не стоит делать на трассе, чтобы не попасть в страшное ДТП

Знакомый дальнобойщик с 35-летним стажем поделился со мной своими наблюдениями о том, какие ошибки совершают водители легковых автомобилей при езде по трассе.

Обгон справа

Часто особо спешащие водители пытаются обогнать фуру или грузовик справа. Иногда делают это по автобусной полосе, которая появляется перед остановкой. Иногда по полосе для торможения или разгона до или после поворота. Иногда просто по широкой асфальтированной обочине.

Дальнобойщики в большинстве своем всегда пытаются подвинуться, уступить и помочь водителям легковушек. Поэтому при возможности, если дальнобойщик видит, что обгонять можно, он прижимается вправо к обочине, смотря при этом в левое зеркало. А справа в это время оказывается спешащий, который улетает в кювет.

Кто-то может обвинить дальнобойщика в том, что нужно смотреть в зеркала. Но, нельзя обгонять справа на однополосной дороге. Не должно быть там машин в принципе.

Обгон через перекресток

Ещё более часто водители легковушек обгоняют караваны машин через перекресток. Все знают, что на перекрестках обгонять нельзя, что там сплошная. Но так же все знают, что если дорога прямая, то после перекрестка опять будет прерывистая, поэтому начинают обгонять до перекрестка, перекресток проскакивают по встречке, и завершают обгон уже после перекрестка.

Но мало кто догадывается, что иногда такие караваны образуются из-за того, что какой-нибудь грузовик тормозит перед перекрестком, чтобы повернуть налево. Осенью, например, идет много КамАЗов, груженых свеклой, капустой, зерном. Машины старые, обычно ещё и перегруженные, поэтому еле-еле пыхтят и собирают за собой пробку. В результате легковушка влетает прямо в прицеп или кузов грузовику. Заканчивается это всегда очень печально.

Поворот налево

Ещё много тяжелых аварий происходит, когда кто-то поворачивает налево. Машина останавливается крайнем левом ряду. Сзади в это время может идти на обгон другая машина и, не заметив, что машина впереди не обгоняет, а стоит и пропускает встречный поток, произойдет ДТП.

Ещё хуже, если поворачивающий водитель заранее вывернул руль влево. В этом случае, если кто-то влетит в него сзади, машина окажется прямиком на встречной полосе, да ещё и боком, так что жертв, скорее всего, не избежать.

Чтобы этого не произошло, при повороте налево всегда нужно включать поворотник заранее, а, пропуская встречный поток, не убирать ногу с тормоза, чтобы водители сзади видели ваши стоп-огни.