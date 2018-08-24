Автомобили теряют колеса на новом мосту Саратова

Владельцы легковых машин массово жалуются на состояние дорожного полотна. Так, в соцсети «ВКонтакте» пользователь Константин Авдеев рассказал о том, как угодил колесом в большую выбоину на дороге на новом саратовском мосту. Причем, колесо внедорожника оказалось пробитым.

По словам автомобилиста, здесь машины одна за другой лишаются колес. Для владельца машины осталось неясным, как областной центр добился награды за «Качественные и безопасные дороги Саратова».

Чтобы продолжить свой путь, саратовцу пришлось обратиться за помощью к проезжавшим мимо автолюбителям.

Фото: «Саратов онлайн» ВК