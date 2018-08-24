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В Казани произошло ДТП из пяти иномарок
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В Казани произошло ДТП из пяти иномарок 

АиФ Казань 24 августа 2018
Фото: АиФ Казань
Пять автомобилей столкнулись на перекрестке, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.
Авария произошла 23 августа примерно в 14.55 на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Камалеева. 31-летний водитель Volvo из Пестречинского района РТ не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Škoda под управлением 30-летнего мужчины, который следовал впереди в попутном направлении. От удара Škoda отбросило на автомобиль Subaru под управлением 19-летней девушки, в результате чего Subaru отбросило на автомобиль Kia Rio под управлением 37-летнего мужчины, следовавший сзади в попутном направлении, который, в свою очередь, откинуло на автомобиль Peugeot под управлением 33-летнего водителя, который также ехал сзади. В результате ДТП мужчина за рулем Škoda получил ушиб головы.
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