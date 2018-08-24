Самосвал провалился под землю в центре Москвы

Грузовик провалился под асфальт на улице Большая Ордынка в Москве. Видео последствий происшествия опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

Инцидент произошел рядом со станцией метро «Третьяковская». На кадрах видно, что задние колеса грузовика полностью провалились под асфальт. В результате происшествия движение по Большой Ордынке было полностью перекрыто, в ЦОДД водителей попросили объезжать улицу.

По информации пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы, провалившийся самосвал был перегружен и в результате маневрирования повредил камеру с коммуникациями. Там также подчеркнули, что коммунальные службы оперативно прибыли и работают на месте происшествия.