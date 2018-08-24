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Автохлам в цене: разбитый Porsche продают за $500 тысяч
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Автохлам в цене: разбитый Porsche продают за $500 тысяч 

Мир24 24 августа 2018
На торги в США выставили редкий, но разбитый Porsche, сообщает «МИР 24». За него просят полмиллиона долларов.
Таких автомобилей было выпущено всего 274 штуки. Машина сошла с конвейера более 30 лет назад. Ее пробег — всего шесть тысяч километров.
После аварии у автомобиля разбита передняя часть кузова и нет правого колеса.
«Автомобиль потерпел аварию во время перевозки, то есть сам он не двигался. Прицеп, на котором стояла машина, оторвался от грузовика и ударился о дерево. Сейчас кузов в плачевном виде. А если бы он не пострадал, представляете, сколько сейчас стоил бы? А так, посмотрим, сколько за него дадут», — говорит вице-президент по маркетингу аукционного дома Сэм Муртау.
Технически автомобиль исправен. Его мотор мощностью почти 450 лошадиных сил и коробка передач не пострадали. Вместе с машиной продают оригинальное запасное колесо.
Реставрация авто сделает его дороже на 750 тысяч долларов.
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