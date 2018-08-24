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Ford Expedition получил ряд новых опций
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Ford Expedition получил ряд новых опций 

Car.ru 24 августа 2018
Фото: Car.ru
Новый Ford Expedition ничуть не хуже своих предков, в 2018 году автомобиль стал ещё безопаснее и получил много новых опций, которых не было до этого.
В авто установлен двигатель v-6, который разгоняет автомобиль до 100 километров в час за семь секунд. Учитывая массу авто цифра впечатляющая. Ford Expedition 2018 года, является лучшим внедорожником последних лет.
Ford Expedition обрёл популярность ещё в 1997, тогда было выпущено 1-ое поколение внедорожника. Люди с большим доходом сразу обратили внимание на Ford Expedition, который покупали в качестве повседневного автомобиля.
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