Ford Expedition получил ряд новых опций

Новый Ford Expedition ничуть не хуже своих предков, в 2018 году автомобиль стал ещё безопаснее и получил много новых опций, которых не было до этого.

В авто установлен двигатель v-6, который разгоняет автомобиль до 100 километров в час за семь секунд. Учитывая массу авто цифра впечатляющая. Ford Expedition 2018 года, является лучшим внедорожником последних лет.

Ford Expedition обрёл популярность ещё в 1997, тогда было выпущено 1-ое поколение внедорожника. Люди с большим доходом сразу обратили внимание на Ford Expedition, который покупали в качестве повседневного автомобиля.